اقتصاد

حكم قضائي يُلزم السلطة التنفيذية بزيادة مرتبات المعلمين

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نقيب معلمي ليبيا عبدالنبي النف، اليوم الأحد، صدور حكم قضائي يُلزم السلطة التنفيذية ومصرف ليبيا المركزي بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 والقاضي بزيادة مرتبات المعلمين.

وأوضح النف، أن الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف دائرة القضاء الإداري البيضاء، أكد على حق المعلمين في زيادة المرتبات، مشيدا بدور القضاء العادل في هذه القضية.

يشار إلى أن المعلمين نفذوا وقفات احتجاجية عديدة في مختلف المناطق الليبية، للمطالبة بتنفيذ قانون زيادة مرتباتهم، بعد مماطلة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في تنفيذه رغم اكتمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية الصادرة عن مجلس النواب والحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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