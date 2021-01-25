شركة الخليج تدرس إدخال التقنيات الحديثة لأعمالها

بحث رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله عيسى أحتيتة، رفقة رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة الجوف للتقنية النفطية سليمان إجبيل، التعاون المشترك بين الشركتين.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الشركة، وحضره المستشار الفني بشركة الجوف عاشور بوديهن، مناقشة الأعمال الفنية التي تنفذها شركة الجوف للتقنية النفطية لصالح الشركة وسبل تعزيز وتطوير الأعمال التي ستنفذها مستقبلاً وإدخال التقنيات الحديثة.

وكانت شركة الخليج العربي قد شاركت في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتوفيق والتحكيم في ليبيا تحت شعار أثر التحكيم والوساطة على مشاريع التنمية والإعمار والاستثمار، الذي يهدف لبحث أهمية التوجه إلى التحكيم والوساطة والتوفيق كبديل عن المنازعات القضائية، وتأثيره على فض المنازعات بحلول سريعة ومجدية، كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث القوانين والقرارات المتعلقة بالاستثمار والمشاركة لخلق بيئة مناسبة للمشاركات الدولية في التنمية والاستثمار في البلاد.

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