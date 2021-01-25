خاص: المركزي ينفي الورقة المتداولة حول فتح المقاصة … ويكشف عن حل هام يلوح بالأفق

نفى مسؤول بالمصرف المركزي لصدى الاقتصادية الورقة المتداولة تفيد بمراسلة محافظ المركزي بطرابلس إلى إدارة الرقابة لفتح المقاصة الالكترونية على المصارف مؤكداً أنها مزورة ولا صحة لها .

وكشف مصدرنا عن حل قريب جداً ووجود مفاوضات لإشكالية منح المصارف قروض لزيادة رصيدها ، مؤكداً بيع جميعها النقد الأجنبي بوقت قريب بلا استثناء .

وكانت مصادرنا قد أكدت عن اجتماع هام غداً لمجموعة العمل الاقتصادية يجمع محافظي المركزي الصديق الكبير وعلي الحبري ووزيري المالية بالوفاق والليبية مراجع غيث وفرح بومطاري بخصوص الاتفاق على تمويل المرتبات والدعم عن شهري يناير وفبراير ووضع ميزانية مقترحة لمؤسسة النفط والشركة العامة للكهرباء عن يناير وفبراير إضافة إلى معالجة اشكالية المصارف التجارية من ناحية قيمة الأرصدة وبيع النقد الأجنبي .

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