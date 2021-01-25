اقتصاد

رفض شحنة عجول لأسباب صحية بعد وصولها لطرابلس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية، شحنة من العجول الحية على متن السفينة “البيك”، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري، لأسباب صحية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الاثنين، إن السفينة غادرت رصيف ميناء طرابلس البحري مع كامل شحنتها إلى إسبانيا، حيث قامت الدوريات التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل ودوريات جهاز خفر السواحل بالتنسيق مع مديرية أمن ميناء طرابلس البحري، بمرافقة السفينة لحين مغادرتها المياه الإقليمية الليبية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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