السيد رئيس مجلس الوزراء يطلّع على نسب إنجاز المشاريع ببلدية بنغازي

بنغازي 25 يناير 2021 (وال)- بحث السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، نسب إنجاز المشاريع القائمة في بلدية بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري.

واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على مختلف أوضاع البلدية وسيّر الخدمات بها، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.

ومنح السيد الرئيس الإذن بالتعاقد بالبدء في حل مشكلة المياه بالمحلات الغربية لبلدية بنغازي، مطلعًا على آخر مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت. (وال- بنغازي) ر ت

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