شركة “مليتة” تطمح لتعزيز التعاون مع الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية

بحث رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة للنفط والغاز”، محمد بن شتوان، مع مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، خير الله صالح؛ تبادل الخبرات وآليات العمل المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمكتب “بن شتوان” بمقر الشركة، حيثُ استعرض الجانبان أعمال الشركتيْن وبحثا آلية التعاون المشترك، وفق ما توصي به المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون بين الشركات الوطنية.

وفي وقت سابق، أعلن “بن شتوان”، عن رفع معدلات الإنتاج اليومية في حقل “أبو الطفل”، بمعدل 1,500 برميل يوميًا.

وبحسب تصريحات “بن شتوان”، التي نشرت عبر المنصة الرسمية للشركة؛ فإن هذه الزيادة انبثقت من تكاتف الجهود والتعاون بين المختصين من إدارة الإنتاج وإدارة المكامن وإدارة الحفر وصيانة الآبار وإدارة حقل “أبو الطفل”.

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