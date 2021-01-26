لدعم المخابز.. أطنان من القمح تصل إلى ميناء “الخُمس”

بعد أزمة الدقيق التي شهدتها ليبيا بمختلف مدنها ومناطقها؛ استقبلت أرصفة ميناء الخُمس البحري باخرة الحبوب تحمل على متنها 30 ألف طن من القمح الصب.

وبحسب بيانات الشركة الليبية للموانئ فإن الباخرة “أورينت تايقر”، قد رست بمنطقة المخطاف وتستعد لإفراغ حمولتها من القمح، بينما تنتظر إدارة ميناء الخُمس وصول باخرة أخرى لنقل الحبوب وعلى متنها 30 ألف طن من حبوب القمح.

وتترقّب أرصفة ميناء طرابلس البحري، وصول حوالي ثمانية آلاف طن من القمح؛ ممّا سيُساهم في تزويد السوق المحلية بالدقيق.

وكانت نقابة المخابز قد صرحت في وقت سابق لـ”218″، بأن أصحاب المطاحن لم يقوموا بفتح أي اعتمادات لتوريد القمح خلال الفترة ما بين الثالث من يناير الجاري وحتى الـ 17 من الشهر نفسه؛ بسبب تخوفهم من تحرّك سعر الصرف أمام الدينار، وتفاديًا لحدوث أي خسائر.

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