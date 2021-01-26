اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (26-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعاً لسعر الدولار الامريكي و اليورو ، فيما تراجع بشكل طفيف سعر الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4635 د.ل
|4.4747 د.ل
|4.4524 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4142 د.ل
|5.4278 د.ل
|5.4007 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0905 د.ل
|6.1057 د.ل
|6.0752 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.495 د.ل
|3.5038 د.ل
|3.4863 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4302 د.ل
|3.4388 د.ل
|3.4216 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0225 د.ل
|5.0351 د.ل
|5.01 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5377 د.ل
|0.5391 د.ل
|0.5364 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5201 د.ل
|0.5214 د.ل
|0.5188 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7276 د.ل
|0.7295 د.ل
|0.7258 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.3 د.ل
|4.31 د.ل
|4.29 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1899 د.ل
|1.1929 د.ل
|1.1869 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2152 د.ل
|1.2183 د.ل
|1.2122 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6533 د.ل
|1.6574 د.ل
|1.6491 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4977 د.ل
|0.499 د.ل
|0.4965 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.593 د.ل
|0.593 د.ل
|0.593 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.602 د.ل
|0.6035 د.ل
|0.6005 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6895 د.ل
|0.6912 د.ل
|0.6877 د.ل
أضف تعليقـك