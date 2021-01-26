اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (26-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعاً لسعر الدولار الامريكي و اليورو ، فيما تراجع بشكل طفيف سعر الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4635 د‫.‬ل 4.4747 د‫.‬ل 4.4524 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4142 د‫.‬ل 5.4278 د‫.‬ل 5.4007 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.0905 د‫.‬ل 6.1057 د‫.‬ل 6.0752 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.495 د‫.‬ل 3.5038 د‫.‬ل 3.4863 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4302 د‫.‬ل 3.4388 د‫.‬ل 3.4216 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0225 د‫.‬ل 5.0351 د‫.‬ل 5.01 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5377 د‫.‬ل 0.5391 د‫.‬ل 0.5364 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5201 د‫.‬ل 0.5214 د‫.‬ل 0.5188 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7276 د‫.‬ل 0.7295 د‫.‬ل 0.7258 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.3 د‫.‬ل 4.31 د‫.‬ل 4.29 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1899 د‫.‬ل 1.1929 د‫.‬ل 1.1869 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2152 د‫.‬ل 1.2183 د‫.‬ل 1.2122 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6533 د‫.‬ل 1.6574 د‫.‬ل 1.6491 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4977 د‫.‬ل 0.499 د‫.‬ل 0.4965 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.593 د‫.‬ل 0.593 د‫.‬ل 0.593 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.602 د‫.‬ل 0.6035 د‫.‬ل 0.6005 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6895 د‫.‬ل 0.6912 د‫.‬ل 0.6877 د‫.‬ل

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