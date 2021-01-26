إعادة رفع إنتاج الواحة النفطي بعد تخفيضه لقرابة 10 أيام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة رفع إنتاج شركة الواحة من النفط لمستواياته الاعتيادية، بعد تخفيضه لقرابة 10 أيام لإجراء صيانة لأحد الخطوط الرئيسية لضخ النفط إلى ميناء السدرة.

وقالت الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن شركة الواحة للنفط انتهت من أعمال صيانة الخط الرئيسي (بقطر 32 بوصة) المخصص لضخ النفط من حقلي السماح والظهرة إلى ميناء السدرة النفـطي، تلك الأعمال التي شملت استبدل ولحام 72 وصلة متآكلة بأخرى جديدة على طول الخط.

وأضافت المؤسسة أن فرق الصيانة بشركة الواحة أنهت أعمالها في زمن قياسي، حرصا منهم لعدم إطالة أمد تخفيض الإنتاج، حيث انطلقت أعمال الصيانة في الـ17 لشهر يناير الجاري، واسمرت لمدة خمسة أيام متوالية، بخلاف مدة أسبوعين التي حددت مسبقا لتلك الأعمال قبل مباشرتها.

ومن جهتها، نقلت الصفحة الرسمية لشركة الواحة للنفط على فيسبوك السبت، عن رئيس قسم الإنتاج بحقل السماح عمر رمضان قوله، إن العاملين بالحقل شرعوا في فتح جميع الصمامات الموجودة بالخط الممتد لقرابة 148كم، لإجراء الاختبارات الأولية وتفريغ الخط من الهواء إذانا لإعادة ضخ النفط عبره، مضيفا أنهم منحوا الإذن لغرفة التحكم الرئيسية للبدء في ضخ النفـط بالخط بعد التأكد من سلامته.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في الـ16 من الشهر الجاري عبر موقعها الرسمي، عن تخفيض إنتاج شركة الواحة من النفط لمستوى 200 ألف برميل يوميا، وذلك لإجراء صيانة لخط الضخ الرئيسي للنفط الواصل بين حقلي السماح والظهرة مع ميناء السدرة، معللة السبب وراء ذلك بتهالك الخط وارتفاع معدلات التسريب منه الأمر الذي يمنع استمرار الضخ عبره.

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