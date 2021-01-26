مصرف الجمهورية يعلن عن الفروع التي تتوفر بها سيولة نقدية

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الثلاثاء عن فروعه التي تتوفر بها سيولة نقدية، وهي فروع “الميدان وجنوب طرابلس وباب البحر والظهرة والصريم وليبيانا والعجيلات وإيني غاز”.



كما أوضح مصرف الجمهورية بأنّ مركز خدمات زبائن المصرف قد تمّ نقله إلى شارع عمر المختار بطرابلس بجانب جامع السنوسية، حيث يقوم المركز بإعادة إصدار البطاقات في حالة التلف والضياع وتجديد صلاحية البطاقات المحلية والدولية وإصدار أرقام سرية لها وتفعيل بطاقات الفيزا وتصحيح أخطاء استعمال البطاقات وغيرها من الخدمات.

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