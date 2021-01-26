الخطة الاستراتيجية 2021 على طاولة اجتماع الجمعية العمومية لشركة LTT

دعا مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية أمس الاثنين أعضاء الجمعية العمومية للشركة لحضور الاجتماع العادي الأول لسنة 2021 والذي سيعقد يوم 11 فبراير القادم بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة أبوستة بطرابلس.



وسيخصص الاجتماع لمناقشة عدة مواضيع تهم الشركة، أبرزها استعراض رؤية الشركة وخطتها الاستراتيجية لسنة 2021، واعتماد الموازنة التقديرية للشركة للسنة المالية الحالية واعتماد الهيكل التنظيمي المعدل، إضافة إلى استعراض تقرير هيئة المراقبة وتقرير نشاط الشركة عن السنة المالية 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية