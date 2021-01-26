اجتماع هام ببنغازي بحضور عدد من المسؤولين …تعرف على التفاصيل

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن اجتماع هام اليوم بمدينة بنغازي بحضور عدد من المسؤولين الليبيين والسفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وكما حضر الاجتماع ممثلي مصرف ليبيا المركزي ، وممثلي وزارة المالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين ، المسؤولين .

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