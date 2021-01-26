اقتصاد

اجتماع هام ببنغازي بحضور عدد من المسؤولين …تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن اجتماع هام اليوم بمدينة بنغازي بحضور عدد من المسؤولين الليبيين والسفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وكما حضر الاجتماع ممثلي مصرف ليبيا المركزي ، وممثلي وزارة المالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين ، المسؤولين .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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