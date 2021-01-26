اقتصاد

اجتماع هيئة المشروعات العامة لوضع آلية تجميع وتدقيق البيانات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد فريق هيئة المشروعات العامة بمقر الهيئة إجتماعاً ضم كل من ديوان رئاسة الوزراء – وزارة التخطيط – وزارة المالية – جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق – جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وتم خلال هذا الاجتماع الإتفاق على آلية تجميع وتدقيق البيانات ووضع جدول زمني لتنفيذ المهام والاختصاصات المحددة بقرار المشكل رقم ( 1 ) لسنة 2020، والتى نصت على تجميع وفرز وتبويب وتصنيف عقود مشروعات البرنامج التنموي الممولة من الميزانية العامة وفقاً للموقف التعاقدي والتنفيذي والمالي والقطاعات المستفيدة منها وتوزيعها الجغرافى .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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