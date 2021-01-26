عماري يناقش مع السفير الإيطالي التعاون المشترك في مجال التعليم بين البلدين

التقى عضو المجلس الرئاسي “محمد عماري زايد” سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا السيد ” جوزيني بوتشينو “، اليوم الثلاثاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش عماري خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مع بوتشينو تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية و تشكيل لجنة مشتركة تشرف على البرنامج وتدريب معلمين ليبيين للقيام بهذه المهمة بإحدى الجامعات الايطالية المشهود لها في هذا المجال حال تحسن الوضع الوبائي في ايطاليا.

وأكد الطرفان على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يخص التعاون في مجال التعليم وكذلك التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية.

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