اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة الوطنية للانشاءات النفطية

التقى السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله صباح يوم الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بمدير عام الشركة الوطنية للانشاءات النفطية السيد خير الله صالح.

حيث اطلع رئيس مجلس الإدارة على نتائج اجتماعاته مع الشركات التابعة للقطاع و التنسيق القائم بينها وبين شركات للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد السيد صنع الله على استمرار مجلس الإدارة بالمؤسسة في دعمه للشركة الوطنية للانشاءات النفطية ، باعتبارها إحدى شركاتها الوطنية التي تسعى للنهوض بها وتطويرها كما حثه على الاستمرارية في التواصل والتنسيق مع باقي الشركات التابعة للقطاع .

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