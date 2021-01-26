ديوان المحاسبة: تعطل 37 وحدة من بين 83 وحدة لتوليد الكهرباء في ليبيا

كشف ديوان المحاسبة بطرابلس، عن تعطل كامل لـ 37 وحدة لتوليد الكهرباء من أصل 84 وحدة بمحطات التوليد المنتشرة في عموم البلاد.

وأوضح بيان لدوان المحاسبة أمس الاثنين أن الإنتاج الإجمالي لمحطات ووحدات توليد الكهرباء حاليا يبلغ قرابة 5740 ميجاوات، في الوقت الذي يمكن أن يصل فيه الإنتاج لتلك الوحدات إلما يقرب من 11 ألف ميجاوات.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك توقع في تصريحات سابقة له انخفاض إنتاج الشركة العامة للكهرباء في فصل الصيف بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 بالمائة بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال شكشك في تصريح خص به قناة ليبيا الأحرار في وقت سابق، إن وضع الشبكة العامة للكهرباء حرج جدا ويتطلب التحرك سريعا لمعالجة ما يمكن معالجته قبل الذروة الصيفية، مشيرا إلى تمكن الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء من إجراء بعض أعمال الصيانة، أعيدت بفضلها قرابة ألف ميجاوات كانت قد خسرتها الشبكة بسبب بعض الأضرار بها، إلا أنها في المقابل فقدت وحدات إنتاجية بنفس القدرة تقريبا.

وحث شكشك المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة لتتجنب تحميل المواطن مزيدا من العناء.

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