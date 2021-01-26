رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة تغطية العجز في إمدادات الكهرباء

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء مع وزير المالية السيد فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومدير عام الشركة إبراهيم الفلاح، إمكانية إيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية.

كما أكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالعمرات والصيانة والإنتاج الجديدة، للتغلب ولو جزئيا على مشكلة الكهرباء والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية