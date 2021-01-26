رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع شركة سيمنس خطة عاجلة للتغلب على مشكلة الكهرباء خلال ذروة الصيف

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعا مشتركا، ( عبر تقنية فيديو كونفرنس ) مع شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء (جيكول)، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

ناقش الاجتماع ما طرحه السراج من مطالب، حيث اتفق على الإسراع في تنفيذ أكبر عدد من العمرات والصيانات (خلال فصل الخريف) للوحدات العاملة بالشبكة، والإسراع بتنفيذ المشروعات غير المستكملة والمتوقفة، ومن بينها محطة أوباري الغازية، وت الخمس بمحطتي الزهراء وجنوب طرابلس، وتكثيف الجهود من الطرفين لاستكمال المشاريع التي شُرع في تنفيذها ، وهي محطة غرب طرابلس ومحطة مصراته، ووضع حل لمشروع زليتن للإسراع في توفير (أو تصنيع).

وعرض السراج عدد من المطالب الملحة، مشددا على وجوب إيلائها الأولوية للمساعدة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية القادمة، وقال أنها خطوط عريضة يترك للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها.

كما صرح رئيس المجلس الرئاسي عن ثلاث عناصر لتحقيق ذلك أولها وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين مجازين من شركة سيمنس في أعمال الصيانة والعمرات (لوحدات سيمنس).

ووضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة (من خدمات وقطع غيار) دون خضوعها للروتين والاجراءات التقليدية، وثالث هذه العناصر تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس.

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