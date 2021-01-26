اسعار المواد الغدائية في ليبيا اليوم الثلاثاء 26/1/2021

فيما يلي ننشر اسعار بعض المواد الغدائية في ليبيا بمدينة طرابس اليوم الثلاثاء 26/1/2021، حيث كانت الاسعار كالتالي:

حليب الزهرات (6.25)دينار

زيت البركة (ذرة) (8.50) دينار

طماطم الجيد (3.00) دينار

شاي احمر 250جرام(سيلان) (7.00)دينار

شاي اخضر (النجع) 250جرام (4.00) دينار

كيلو دقيق الفاخر (3.00) دينار

كيلو كسكسي (دياري)ب 3.50 دينار

مكرونة سبيقة نص كيلو (1.75) دينار

كيلو ملح كريستال (1.00) دينار



عصير الريحان (3.00) دينار

قهوة الخليل 200 جرام (6.50) دينار

مربى الواحة 350 جرام (3.50) دينار

البيض (14.50) دينار

علبة تونة جنزور (6.00) دينار

كيلو ارز الأسرة (3.50) دينار

كيلو سكر الأميرة (3.00) دينار

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