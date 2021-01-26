بالتفصيل… اخر أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب228 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب265.9 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب278.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب303.9 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 بـ 310 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 بـ 360 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 بـ 245 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 بـ 285 دينار

اسعار الفضة:

سعر الفضة الكسر من 2.65 دينار على حسب العيار

سعر الفضة جديد من 09 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي