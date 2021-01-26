خلال اجتماعه مع السراج ومسؤولي الكهرباء… “شكشك”: نحن في سباق مع الزمن لتخفيف من أضرار الأزمة المتوقعة

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج ومسؤولي العامة للكهرباء أن الوضع الأن يتطلب الالتزام بالعمل الجاد والسريع، نحن الأن في سباق مع الزمن من أجل التخفيف من أضرار الأزمة المتوقعة.

وبحسب شكشك فنتيجة لبعض العراقيل والبطء في السابق لم يتم إنجاز العديد من الأعمال التي كان من الممكن إنجازها، وليس من المصلحة العامة تكرار ما حدث، حيث إن هنالك أعمال يمكن القيام بها الآن والاستفادة منها ولكنها لن تكون ذات جدوى بعد بضعة أيام.”

وتم خلال الاجتماع مناقشة العراقيل التي تحول دون البدء في تنفيذ مشروع محطة جنوب طرابلس التي يمكن الاستفادة منها في صيف العام القادم بزيادة 1300 ميجاوات للشبكة العامة؛ حيث إن شركة جالك التركية مستعدة لمباشرة العمل فور توقيع العقد واعتماد الموازنة.

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