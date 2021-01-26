اقتصاد

بعد يومين من حبس الأنفاس.. الهلال النفطي يعود للتصدير

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من جديد تعود موانئ منطقة الهلال النفطي لعمليات التصدير بعد توقفها ليومين بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية المطالبين بتحسين ظروف عملهم وسداد مرتباتهم وحصول تسوية مع الجهات المختصة.

وشملت حركة التصدير ميناء الحريقة الذي تصدّر منه شركة الخليج العربي، وميناء السدرة الذي تُشغله شركة الواحة، وميناء رأس لانوف الذي تشغله وتُشرف عليه شركة الهروج.

وتزامن استئناف التصدير مع عودة الإنتاج وضخ النفط تدريجياً في الخط 32 انش، ما يعني أن العودة لمستويات الإنتاج عند مليون و280 ألف برميل باتت قريبة.

وتعيد التخوفات من خسائر وقف الإنتاج ذكرى سيئة وفقا لمراقبين، في إشارة لخسارة ليبيا نحو 100 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 و2016، إضافة إلى خسارة نحو 10 مليارات إضافية من إغلاقات عام 2020 الأمر الذي أربك المشهد الاقتصادي كاملا بما فيه إجراءات الإصلاحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك