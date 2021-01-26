بعد يومين من حبس الأنفاس.. الهلال النفطي يعود للتصدير

من جديد تعود موانئ منطقة الهلال النفطي لعمليات التصدير بعد توقفها ليومين بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية المطالبين بتحسين ظروف عملهم وسداد مرتباتهم وحصول تسوية مع الجهات المختصة.

وشملت حركة التصدير ميناء الحريقة الذي تصدّر منه شركة الخليج العربي، وميناء السدرة الذي تُشغله شركة الواحة، وميناء رأس لانوف الذي تشغله وتُشرف عليه شركة الهروج.

وتزامن استئناف التصدير مع عودة الإنتاج وضخ النفط تدريجياً في الخط 32 انش، ما يعني أن العودة لمستويات الإنتاج عند مليون و280 ألف برميل باتت قريبة.

وتعيد التخوفات من خسائر وقف الإنتاج ذكرى سيئة وفقا لمراقبين، في إشارة لخسارة ليبيا نحو 100 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 و2016، إضافة إلى خسارة نحو 10 مليارات إضافية من إغلاقات عام 2020 الأمر الذي أربك المشهد الاقتصادي كاملا بما فيه إجراءات الإصلاحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية