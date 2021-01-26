وزارة العمل: عدد القوى العاملة في ليبيا يتجاوز 1.8 مليون شخص

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إن عدد القوى العاملة في سوق العمل الليبي المسجلة بمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة بلغ نحو 1.872.971 وظيفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد العاملين بالجهاز الإداري بلغ 1.696.097 شخص، بينما بلغ عدد العاملين خارج الجهاز الإداري 176.874 شخص، وجاء عدد المتحصلين عن المرتبات الضمانية والأساسية 409.531 شخص، وعدد المتحصلين على منحة الطلبة 123.546. وفيما بلغت نسبة عدد الذكور من العدد الكلى 64%، بلغ عدد الأناث العاملات نسبة 36%.

وأشار البيان إلى بلوغ نسبة العاملين من السن العمرية (18-28) نسبة 5%، فما ارتفع نسبة العاملين من سن ( 29-38) إلي نحو 30، ووصلت نسبة العاملين من السن العمرية (39-48) 36% وهي الأعلى، كما سجلت السن العمرية (49-58) نسبة 22%، والسن العمرية (59-65) بنسبة 6%، وممن هم بسن عمرية أكبر من 65 بلغت 1%.

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