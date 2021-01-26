صنع الله: نطمح بزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميًا

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تطمح بزيادة إنتاج النفط ليصل إلى 2.1 مليون برميل من الخام يوميًا.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرها صنع الله مع صحيفة “تايمز” البريطانية والتي أعلن من خلالها على عدة مشاريع من بينها إنشاء مكتب استشارات في لندن ومنح عقود بالملايين للشركات البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن المؤسسة الوطنية للنفط لديها مشروع طموح لزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميًا.

ومن المقرر وفق “تايمز” أن تفتتح المؤسسة الوطنية مركزًا لها في لندن من شأنه أن يمنح عقودًا للاستشارات وإدارة الأصول بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية على مدى السنوات العديدة القادمة للشركات البريطانية.

وأضافت الصحيفة بأنه سيكون مكتب “ماي فير” المقرر افتتاحه في مارس أو أبريل اعتمادًا على ضوابط السيطرة على وباء كورنا، “البوابة الأخيرة لقرارات الاستثمار الليبية”، بحسب مصطفى صنع الله ، رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط.

وتنتج المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا بينما تتوقع إضافة ما يصل إلى 80.000 برميلًا إضافيًا بحلول أبريل حيث يتم تجديد أو فتح حقول إضافية خلال الفترة الماضية والتي ستساهم في رفع معدلات الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية