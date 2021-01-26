السراج يبحث مع “سيمنس” خطة التغلب على مشكلة الكهرباء 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خلال اجتماع مشترك عبر تقنية “فيديو كونفرنس” مع شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء “جيكول”، خطة عاجلة للتغلب على مشكلة الكهرباء خلال ذروة الصيف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن السراج أشاد بالعلاقة مع “سيمنس” التي تمتد إلى عقود، وقال إنّها شراكة قوية حققت نتائج مهمة من بينها التوقيع على اتفاقية الصيانة طويلة الأجل لوحدات محطة الرويس، والشروع في المفاوضات حول مشروع محطة جنوب طرابلس الجديد “1300 ميجاوات”، والبدء في تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة.

وعرض السراج، بحسب البيان، على الشركة الألمانية عددا من المطالب الملحة، مشددا على وجوب إيلائها الأولوية للمساعدة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية القادمة، وقال إنها خطوط عريضة يترك للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها.

وعبر السراج عن رغبته في أن تتعدى الشراكة بين سيمنس والشركة العامة للكهرباء حدود العلاقة التقليدية بين المالك والمقاول، إلى علاقة تكافل وتكامل يمكن من خلالها المساعدة في نقل التقنية وتطوير قدرات الشركة العامة للكهرباء سواءً بشريا أو تقنياً.

وطرح السراج ثلاثة عناصر لتحقيق ذلك؛ أولها وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين مجازين من شركة سيمنس في أعمال الصيانة والعمرات لوحدات سيمنس، بالإضافة إلى وضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة؛ من خدمات وقطع غيار، دون خضوعها للروتين والإجراءات التقليدية، بجانب تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة “سيمنس” استعداد الشركة للتعاون في النقاط التي طرحها السراج، معتبرا أن ليبيا شريكا فعالا ومهما لهم، كما أبدى الاستعداد للتعاون المشترك للتخفيف من حدة مشكلة الكهرباء في الصيف.

واتفق المجتمعون، بحسب البيان، على الإسراع في تنفيذ أكبر عدد من العمرات والصيانات خلال فصل الخريف للوحدات العاملة بالشبكة، والإسراع بتنفيذ المشروعات غير المستكملة والمتوقفة، ومن بينها محطة أوباري الغازية، والوحدات الخمس بمحطتي الزهراء وجنوب طرابلس، وتكثيف الجهود من الطرفين لاستكمال المشاريع التي شُرع في تنفيذها، وهي محطة غرب طرابلس ومحطة مصراته.

كما اتفقوا على وضع حل لمشروع زليتن للإسراع في توفير أو تصنيع الوحدات الجديدة عوضاً عن الوحدات السابقة، بالإضافة إلى العمل على التنسيق مع المقاول الخاص بمشروع جنوب طرابلس الجديد، 1300 ميجاوات، الموضوع حالياً تحت النقاش والتفاوض.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية للطاقة الدكتور كريستيان بروخ، وعدد من مدراء الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، ومديرها العام المهندس إبراهيم الفلاح، ومستشار السراج لشؤون الطاقة محمد ماشينة.