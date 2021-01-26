“التعاون المشترك” محور اجتماع صنع الله مع وزير المواصلات بالوفاق

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء مع وزير المواصلات ميلاد معتوق ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي، التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري والتأكيد على التنسيق المستمر بين الطرفين من أجل تذليل الصعاب والعراقيل.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الاجتماع تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك منها تحديد مواصفات ناقلات الغاز حتى يتسنى لشركة النقل البحري اقتنائها من السوق، والتنسيق مع مدراء الموانئ في جميع الأعمال والإجراءات البحرية، إضافة إلى الاهتمام ببرامج تدريب وتطوير العنصر الوطني.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرّق إلى مدى إمكانية مساهمة الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية لتقديم خدماتها البحرية بشركة مليته وتطوير الرصيف التجاري بميناء البريقة. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط بحقولها البحرية بسبب الهجرة غير الشرعية.

ونقل البيان عن صنع الله قوله إن المؤسسة وشركاتها تأثّرت جرّاء مشكلة شحّ الميزانيات على نشاطها وتطوير أعمالها ضمن إطار التعاون مع وزارة النقل والمواصلات، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة بمشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية.

ومن جهته، قال وزير المواصلات والنقل ميلاد معتوق إنهم نيطمحون بأن يكون لهم دور أكبر في تقديم خدمات النقل بمختلف أنواعها للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، مجددًا الدعم لقطاع النفط وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها على مستوى التفتيش الفني والإرشاد ومختلف العمليات البحرية، وفق البيان.

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