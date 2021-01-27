السراج يتطلع لمساهمة كوريا الجنوبية في مرحلة البناء والتنمية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن ليبيا تتطلع لمساهمة كوريا الجنوبية في مرحلة البناء والتنمية مع الدول الصديقة الأخرى، حيث تعمل حكومة الوفاق الوطني على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بصورة فعالة.

وجاذ ذلك خلال استقباله للسفير الكوري الجنوبي المفوض فوق العادة إلى طرابلس الذي اعتمدت أورقاه السبت الماضي، رفقة سفراء آخرين.

ووفق بيان صادر عن المجلس، أكد السراج على أن الوقت أصبح مناسبا لمساهمة الشركات الكورية في هذه المرحلة، وأن تعجل بالعودة لاستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال الكهرباء، وفقا لما تم التفاهم بشأنه في اجتماعات سابقة.

من جانبه عبر السفير الكوري عن اهتمام بلاده بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وقال إن للشركات الكورية تجارب ناجحة في ليبيا، وهي حريصة على الإيفاء بالتزاماتها واستكمال تنفيذ تعاقداتها في أسرع وقت ممكن، والمساهمة بفعالية في المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، إضافة لمشاريع التنمية المختلفة، بحسب البيان.

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