السفارة الأمريكية متخوفة من إغلاق إضافي لقطاع النفط الليبي

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إنها متخوفة من أي أغلاق إضافي يطال قطاع النفط في ليبيا، بعد تهديدات بإقفال بعض الحقول والموانئ.

وأوضحت السفارة في تغريدة عبر حسبها بموقع تويتر، بأن السفير نورلاند التقى مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليومين الماضيين؛ للتعبير عن المخاوف من أنّ أي إغلاق إضافي لقطاع الطاقة الليبي سيضر بجميع الليبيين.

وكانت عناصر من حرس المنشآت النفطية في مواقع مختلفة من البلاد هددت بإقفال عدد من الحقول والموانئ النفطية في حال لم تستجب السلطات في الشرق والغرب لمطالبهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتوقفة لأكثر من عام وتفير التأمين الصحي، قبل أن تتدخل المؤسسة الوطنية للنفط وجهات رسمية أخرى عبر اتفاق لحل المسألة.

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