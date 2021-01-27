حصري لصدى: تعرف على تفاصيل ضوابط و آلية تنفيذ قرار إدارة المركزي بمنح 5 مليار للمصارف ..مع وجود مفاوضات على البند السابع

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا عن تفاصيل قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حيث تضمن القرار يوم الأمس منح المصارف التجارية 5 مليار .

وتحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على آلية تنفيذ هذا القرار ، وعلمت من مصادرها بالمركزي عن وجود خلاف حول البند السابع بالآلية والتي تتضمن التزام مركزي البيضاء بضبط أرصدة المصارف التجارية عند الرصيد الحالي بعد خصم قيمة القرض الممنوح للمصارف بموجب أحكام هذا القرار ، وهناك مناقشات حياله ,

كما تضمنت الآلية تولي المصارف توجيه خطاب لإدارة الحسابات بالمركزي تطلب فيه قيمة القرض والتخويل بخصم مبلغ يعادل قيمة القرض الممنوح من حساباتها لدى المركزي البيضاء وتعليقه من قبل إدارة المحاسبة بالمركزي البيضاء كدائنين مختلفين .

بالإضافة إلى تولي إدارة الحسابات بالمصرف المركزي إيداع قيمة القرض ، في حساب كل مصرف تجاري لدى المركزي وتسجيله كقرض حسن في استاد عام قروض مصارف التجارية ، وتلتزم المصارف بقبول وتسوية صكوك المقاصة للأفراد .

كذلك تتولى اللجنة الفنية المشكلة متابعة أرصدة المصارف بشكل دوري مع الإدارات المعنية ، وتتولي اللجنة متابعة الدقيقة لاستعمالات المصارف لهذه الأموال لكافة الأغراض ، بالإضافة إلى تولي المصارف التي لديها شهادات ايداع وعجز في الاحتياطي القانوني ، لدى مصرف ليبيا المركزي تسييلها وتغطية الاحتياطي القانوني .

وكان مجلس إدارة المركزي قد أصدر قراره بالأمس بمنح المصارف التجارية 5 مليار ، وتتمثل في الجمهورية والتجاري الوطني والتجارة والتنمية والوحدة ، وشمال أفريقيا ، والصحاري والسراي والاجماع العربي والمتوسط ، والواحة والليبي الإسلامي .

حيث تجرى الأن نقاشات وفقاً لمصادرنا الخاصة حيال ضوابط هذا القرار ، بخصوص جود خلاف على المادة السابعة منه والتي تتضمن التزام مركزي البيضاء بضبط أرصدة المصارف التجارية عند الرصيد الحالي بعد خصم قيمة القرض الممنوح للمصارف بموجب أحكام هذا القرار ، وهناك مناقشات حياله ,

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية