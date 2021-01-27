“صنع الله” يُتابع عمل شركة الإنشاءات النفطية

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خير الله صالح.

واطلع “صنع الله”، خلال اللقاء، على نتائج اجتماعات مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية مع الشركات التابعة للقطاع، كما وقف على التنسيق القائم بينها وبين الشركات التابعة للمؤسسة، وفي السياق ذاته؛ أكد رئيس المؤسسة على استمرار دعم الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية التي تسعى مؤسسة النفط إلى النهوض بها وتطويرها، وحثّ “صنع الله”، مدير عام الشركة على الاستمرارية في التواصل والتنسيق مع بقية الشركات التابعة للقطاع.

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