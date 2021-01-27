“توتال” الفرنسية تدخل سوق النفط العراقي

وقّعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة “توتال” الفرنسية لتطوير قطاع النفط والطاقة.

وفي هذا السياق، أكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، حرص بلاده على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، وتضمنت المذكرة مشروعات كبيرة وواعدة تهدف إلى التوصل لتعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصًا في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” النفطية الفرنسية، باتريك بويانيه، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا رغبة شركته وتطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الحقيقة مع العراق.

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