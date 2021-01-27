اقتصاد

“توتال” الفرنسية تدخل سوق النفط العراقي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة “توتال” الفرنسية لتطوير قطاع النفط والطاقة.

وفي هذا السياق، أكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، حرص بلاده على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، وتضمنت المذكرة مشروعات كبيرة وواعدة تهدف إلى التوصل لتعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصًا في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” النفطية الفرنسية، باتريك بويانيه، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا رغبة شركته وتطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الحقيقة مع العراق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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