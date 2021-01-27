اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (27-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 27 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً طفيفاً لسعر الدولار الامريكي، فيما شهد سعر اليورو و الجنية الاسترليني ارتفاعاً نسبياً مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4561 د‫.‬ل 4.4672 د‫.‬ل 4.445 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4195 د‫.‬ل 5.4331 د‫.‬ل 5.406 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1227 د‫.‬ل 6.138 د‫.‬ل 6.1074 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.504 د‫.‬ل 3.5128 د‫.‬ل 3.4953 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.449 د‫.‬ل 3.4576 د‫.‬ل 3.4404 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0272 د‫.‬ل 5.0398 د‫.‬ل 5.0146 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5366 د‫.‬ل 0.538 د‫.‬ل 0.5353 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.521 د‫.‬ل 0.5223 د‫.‬ل 0.5197 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7285 د‫.‬ل 0.7303 د‫.‬ل 0.7267 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.3 د‫.‬ل 4.31 د‫.‬ل 4.29 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1879 د‫.‬ل 1.1909 د‫.‬ل 1.185 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2132 د‫.‬ل 1.2162 د‫.‬ل 1.2102 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6537 د‫.‬ل 1.6578 د‫.‬ل 1.6496 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4975 د‫.‬ل 0.4987 د‫.‬ل 0.4962 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.596 د‫.‬ل 0.596 د‫.‬ل 0.596 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6059 د‫.‬ل 0.6074 د‫.‬ل 0.6044 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6896 د‫.‬ل 0.6914 د‫.‬ل 0.6879 د‫.‬ل

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي