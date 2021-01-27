اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (27-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 27 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً طفيفاً لسعر الدولار الامريكي، فيما شهد سعر اليورو و الجنية الاسترليني ارتفاعاً نسبياً مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4561 د.ل
|4.4672 د.ل
|4.445 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4195 د.ل
|5.4331 د.ل
|5.406 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1227 د.ل
|6.138 د.ل
|6.1074 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.504 د.ل
|3.5128 د.ل
|3.4953 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.449 د.ل
|3.4576 د.ل
|3.4404 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0272 د.ل
|5.0398 د.ل
|5.0146 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5366 د.ل
|0.538 د.ل
|0.5353 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.521 د.ل
|0.5223 د.ل
|0.5197 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7285 د.ل
|0.7303 د.ل
|0.7267 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.3 د.ل
|4.31 د.ل
|4.29 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1879 د.ل
|1.1909 د.ل
|1.185 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2132 د.ل
|1.2162 د.ل
|1.2102 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6537 د.ل
|1.6578 د.ل
|1.6496 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.336 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4975 د.ل
|0.4987 د.ل
|0.4962 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.24 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.596 د.ل
|0.596 د.ل
|0.596 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6059 د.ل
|0.6074 د.ل
|0.6044 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6896 د.ل
|0.6914 د.ل
|0.6879 د.ل
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