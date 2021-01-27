سوءُ الأحوال الجوية يُوقف عمليات تصدير النفط الليبي

توقفت عمليات تصدير النفط في موانئ منطقة الهلال النفطي، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح؛ ممّا تسبّب في ارتفاع الأمواج.

ويعدّ هذا التوقف الثاني خلال أيام، إذ تعطلت عمليات التصدير مطلع الأسبوع الجاري؛ بسبب اعتصام نفّذه حرس المنشآت النفطية المُطالبين بتحسين أوضاعهم، وصرف مرتباتهم المتأخرة لأكثر من عام.

وتنتج ليبيا أكثر من مليون و200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، عبر موانئ النفط؛ أكبرها ميناء “السدرة”، الذي تديره شركة “الواحة”.

وتُطالب مؤسسة النفط بشكل مُتكرّر من الحكومة بصرف ميزانيتها المُتأخرة لتتمكّن من تسيير أعمالها وتغطية إنفاقها العام.

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