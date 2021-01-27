تسييري طبرق يقفل المخابز الدوارة لعدم مطابقتها للشروط الصحية

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء تعليماته العاجلة لجهاز الحرس البلدي في بقفل كل المخابز الدوارة داخل المدينة.

وقال رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي إن هذه التعليمات جاءت بعد عدد من الجولات التي قامت بها وحدة متابعة المخابز بالجهاز على المخابز الدوارة المنتشرة في عدد من أحياء المدينة وعددها 18 مخبزًا.

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن جهاز الإصحاح البيئي قدم تقريرًا بعدم مطابقة هذه المخابز للشروط الصحية .

وأشار رئيس الوحدة إلى أنه تم إحالة التقرير إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق والذي أصدر كتاب عاجل بضرورة قفل هذه المخابز وباشرت لجنة متابعة المخابز بقفلها جميعًا.