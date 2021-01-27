مطالب بصرف مستحقات العاملين الفليبيين في ليبيا بالعملة الصعبة

طالب القائم بأعمال السفارة الفلبينية في ليبيا “ألمار قاتو” اليوم الأربعاء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأن يتم صرف مستحقات العاملين الفليبيين في ليبيا بالعملة الصعبة، نظرا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

وجاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال السفارة الفلبينية مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان في العاصمة طرابلس.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء، تناول الاجتماع ظروف العاملين في القطاع الصحي، و الذين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى إصابة حوالي 126 ممرضة فليبينية بالكورونا، توفيت منهن ست ممرضات.

وأشار البيان إلى أن القائم بالأعمال “ألمار قاتو” قدم تقرير مفصل حول عدد العاملين في ليبيا زالذي وصل إلى حوالي عشرين ألفا في قطاع الصحة والنفط وغيرها من المجالات.

من جهته، أبدى النائب كاجمان، تقديره لجهود العاملين الفليبيين في ليبيا، ووعد بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع هؤلاء العاملين، خاصة من تجاوز منهم العمل أكثر من 30 سنة في ليبيا.

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