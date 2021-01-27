بلدي زليتن يدعو لسرعة حل إشكالية بوابة الدافنية وتوفير الوقود

أخبار ليبيا24 دعا عميد بلدية زليتن ميلاد الصداعي وكيل وزارة الحكم المحلي للتدخل بشكل عاجل لحل إشكالية قفل بوابة الدافنية لليوم الرابع على التوالي. وطالب الصداعي في خطابه الذي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه بضرورة توفير الوقود من طرابلس على وجه السرعة.

وأضاف عميد بلدية زليتن أن غلق الطريق الساحلي ببوابة الدافنية، تسبب في توقف إمدادات الوقود وغاز الطهو للبلدية من مستودعات شركة البريقة بمصراتة، وأثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.