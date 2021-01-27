سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 27-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

5.410 بيع في زليتن

5.400 شراء

5.380 بيع في طرابلس

5.370 شراء

الدولار حوالة تركيا=5.32 دينار

دولار بشيك الوحدة =6.05 دينار

اليورو :

6.540 بيع

6.500 شراء

الجنية الإسترليني 7.35 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب225 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب262.5 دينار

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