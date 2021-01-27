صنع الله يلتقي بجمعيات مهتمة بالمشاريع الصغرى والمتوسطة

التقى رئيس مجلس أدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء، مع عدد من النخب العلمية الليبية المهتمة بالمتفوقين والمواهب ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.

ووفق بيان صادر عن المؤسسة، تناول اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط في مجال التنمية المستدامة مساهمة منها في النهوض بالمشاريع التنموية المكانية في مختلفة المناطق الليبية، وتم التطرق اثناء الاجتماع الى التعاون القائم بين المؤسسة والجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب من دعم وتحفيز للمتفوقين والاستثمار فيهم بصفتهم متميزين ويعود الاهتمام بهم بالنفع المضمون على الدولة الليبية من كافة النواحي وفي كافة التخصصات.

وأوضح البيان بأن اللقاء تطرق إلى معرض المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي اقيم مؤخراً، والذي قام رئيس المؤسسة بزيارته للإطلاع على مبادرات الشباب والخريجين الجدد وفرص دعم هذه المشاريع وإطلاقها كرافد مهم لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل خارج القطاع العام.

ونقل البيان عن مصطفى صنع الله تأكيده على أهمية اللقاء بهذه الكوكبة العلمية المتفوقة والتي تعتبر من خيرة أبناء هذا البلد المعطاء، مثمّناً في الوقت نفسه الرسالة الهامة والقيّمة التي يحملونها ألاَ وهي رسالة “العلم” الذي تُبّنى به الأمم.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مساحة للتطوير وريادة الأعمال المنظمة لمعرض ليبيا للمشروعات الصغرى والمنظمة الليبية لتنمية المشروعات والمدير التنفيذي لمشروع سبيتار للتطبب عن بعد.

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