الثني يترأس اجتماع للمؤسسة الليبية للاستثمار ويبحث آليات توحيدها

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازي اليوم الأربعاء، إن رئيسها عبداله الثني ترأس اجتماعًا للمؤسسة الليبية للاستثمار وبحث آليات توحيدها وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة.

ووفق بيان الحكومة، ناقش الاجتماع آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرًا لأموال الأجيال القادمة.

واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان، بحسب البيان.

وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد الثني على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.

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