اجتماع شركة البريقة لتسويق النفطي مع مصرف الوحدة لحلحلة الصعوبات المالية التي تواجه الشركة

عقد بمقر شركة البريقة لتسويق النفطي اليوم الإربعاء اجتماعا ضم كل من رئيس لجنة الإدارة إبراهيم أبوبريدعه واعضاء لجنة الإدارة ومدير عام الشؤون المالية و المستشار القانوني للجنة الإدارة ونائب مدير مصرف الوحدة لحلحلة الصعوبات المالية التي تخص الأعمال المصرفية ووضع أليات تتماشى مع المشاريع المستقبلية التي تخص الجانبين.

كما تناول الاجتماع أيضاً المناقشة والإتفاق مع إدارة مصرف الوحدة بأن يقدم تسهيلات مالية لصالح شركة البريقة لإنشاء مبني إداري جديد في أحد الأراضي المملوكة للشركة ليتمكن من خلالها المصرف من تقديم مختلف الخدمات المصرفية لكافة المستخدمين بالشركة.

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