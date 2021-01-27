اقتصاد

إغلاق إحدى مخابز بنغازي بعد العثور على قارض داخل رغيف خبز

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 27 يناير 2021 (وال)- أغلقت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي أبو عطني ببلدية بنغازي، إحدى المخابز بعد العثور على قارض داخل رغيف خبز، بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين عقب شراءه من ذلك المخبز.

وقال رئيس وحدة التحقيق بجهاز الحرس البلدي بنغازي نائب ضابط حسين الشريف، إنه تم مخاطبة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالخصوص، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن دوريات الجهاز قامت بإغلاق المخبز، واستدعاء مالك المخبز للتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحيال كامل العاملين في المخبز . (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • و باهي كان الشكوى كيدية؟ يعني ليبيين و نعرفو بعضنا كويس بالك متبلي على صاحب الكوشة نتيجة للحقد او الحسد؟ كيف توفر الدليل لدى الاجهزة المختصة ان فردة الخبزة هذي جاءت من الكوشة هذي و كان بها فار او قنطشة او اللي هو؟ كيف يتم قفل المخبز مباشرة دون التأكد؟
    للاسف اربعين سنة كان المفروض يتم فيها تدريب المجتمع الليبي على سير العملية القانونية و الدليل و الاستدلال و تحكيم المنطق بدل من ذلك تم قضاء كل ذلك الوقت في بناء مجد زائف لشخص الآن هو بين يدي خالقه خرج من الدنيا كما دخلها و لكن لم يقم بواجبه بل عاقب و دمر الشعب الليبي. و لا تجوز على الميت الا الرحمة

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