فحوى لقاء “صنع الله” مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” – الأربعاء- داخل المقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو والوفد المرافق له.

وتمحور اللقاء على مناقشة التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ظل شحّ الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال قطاع النفط في ليبيا-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية للمؤسسة.

كما عبّر “خوسيه انطونيو” عن امتنان واعجاب البعثة الأوروبية لدى ليبيا بالموقف الوطني الذي اتخذه “صنع الله”، وحرصه على أن تبقى إيرادات النفط في حسابات المؤسسة إلى أن يتم الوصول لتسوية شاملة وواضحة، يتم من خلالها معرفة أين تُصرف الأموال، ليتم صرفها من ثم في البناء والتنمية والتعليم بما يعود بالنفع على كافة شرائح الشعب الليبي بمختلف المناطق.

وأوضح “صنع الله” من جانبه على أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط الليبي وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد، مؤكداً على ضرورة تحييدها عن أي تجاذبات سياسية كونها مؤسسة سيادية تهم كل الليبيين، فيما أكد السفير انطونيو على أن (الاتحاد الأوروبي ومن خلال هذه الزيارة المهمة للمؤسسة الوطنية للنفط يعطي رسالة للجميع مفادها استمراره في تقديم كل الدعم لهذه المؤسسة العريقة التي لطالما حافظت على ثروة الشعب الليبي وتمسكّت بالثوابت الوطنية طيلة الأعوام الماضية برغم كل التحديات).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية