وزير الحكم المحلي يستلم التقرير السنوي لأعمال وأنشطة جهاز الحرس البلدي لعام 2020

البيضاء 28 يناير 2021 (وال)- استلم معالي وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية الدكتور عادل عوض الزائدي، التقرير السنوي الختامي لأعمال وأنشطة جهاز الحرس البلدي عن عام 2020 م مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقده معالي الوزير بمكتبه بديوان الوزارة في بلدية البيضاء، مناقشة وبحث التقرير، وتدارس الصعوبات والعراقيل لمواجهة العمل وسبل حلحلتها، كما اطلّع معالي الوزير على حجم الجهود الرائعة المبذولة من منتسبي الجهاز والتي أثمرت هذه النتائج.

ونوه معالي الوزير لجهود كافة منتسبي الفروع والإدارات والمراكز بالجهاز، من ضباط وضباط صف وموظفين الرائعة في حماية المواطن وحفظ وسلامة صحته وبيئته في ظل شح الإمكانيات وصعوبة الظروف. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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