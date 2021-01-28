الحرس البلدي بنغازي يقوم بحملة على المقاهي وصالات الأفراح

بنغازي 28 يناير 2021 (وال)- قامت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي أبو عطني، بحملة على المحالّ التجارية والمقاهي وصالات الأفراح في مختلف أنحاء المدينة.

هذا وتهدف الحملة بإشراف رئيس غرفة العمليات المقدم منير قرقوري، بالتنسيق مع قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، لمتابعة الإجراءات الوقائية، و الالتزام بمواعيد إغلاق في وقت المحدد، وقد أسفرت عن إغلاق عديد من المقاهي وصالات الأفراح، وضبط ومصادرة الأرقيلة “الشيشة”، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بتباعد الاجتماعي.

وأكد مقدم منير قرقوري على ضرورة الالتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بناء على قرارات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بشأن مواعيد وآليات عمل محلات المأكولات والمقاهي، وبعض الأنشطة المختلفة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد القرقوري على ضرورة تكثيف الحملات والمرور على المقاهي والمحالّ التجارية، والأسواق والتجمعات للوقوف على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.

في وقت سابق، شنّت غرفة عمليات التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، حملات مكثفة بالتنسيق مع مراكز التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، أسفرت عن رفع العديد من حالة إشغال طريق، ثابتة ومتحركة مخالفة بالميادين والشوارع بوسط مدينة، وتحرير العديد من محاضر مخالفة وقفل المقاهي الشيشة ومصادرة عدد كبير منها. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال