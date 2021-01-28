اقتصاد

الحرس البلدي بنغازي يقوم بحملة على المقاهي وصالات الأفراح

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 28 يناير 2021 (وال)- قامت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي أبو عطني، بحملة على المحالّ التجارية والمقاهي وصالات الأفراح في مختلف أنحاء المدينة.

هذا وتهدف الحملة بإشراف رئيس غرفة العمليات المقدم  منير قرقوري، بالتنسيق مع قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، لمتابعة الإجراءات الوقائية،  و الالتزام بمواعيد إغلاق في وقت  المحدد، وقد أسفرت عن إغلاق عديد من المقاهي وصالات الأفراح، وضبط ومصادرة الأرقيلة “الشيشة”، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بتباعد الاجتماعي.

وأكد مقدم منير قرقوري على ضرورة الالتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بناء على قرارات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا،  بشأن مواعيد وآليات عمل محلات المأكولات والمقاهي، وبعض الأنشطة المختلفة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد القرقوري على ضرورة تكثيف الحملات والمرور على المقاهي والمحالّ التجارية، والأسواق والتجمعات للوقوف على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.

في وقت سابق،  شنّت غرفة عمليات التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، حملات مكثفة بالتنسيق مع مراكز التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي،  أسفرت عن رفع العديد من حالة إشغال طريق، ثابتة ومتحركة مخالفة بالميادين والشوارع بوسط مدينة،  وتحرير العديد من محاضر مخالفة وقفل المقاهي الشيشة  ومصادرة عدد كبير منها. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بلاغات من بعض المواطنين عن وحود سحرة ومشعوذين مع عدة السحر داخل الفنادق والبيوت المؤجرة في المرج ويعض فنادق درنة وبنغازي مجموعات وراء الصخور في نالوت وضبطت بعض الاتصالات وهم كما وصلت البلاغات يستخدمون الجن وتحضير الأرواح – لاستخراج الاثار من بغض المناطق الاثرية ومعهم طاءرتين مروحية – وهم على اتصال بمجموعات اجنبية ومراسلين عرب داخل الفنادق الليبية – على قوات الامن التفتيش واحتجاز الهويات والتحقيق في اي شبهات داخل الفرق الامن المسلح .
    ووضع كماءن عسكرية لإيقاف هذه الظواهر الهدامة للمجتمع الليبي والضارة بمستقبل ابناءه .

    رد