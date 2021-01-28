“الثني” يبحث آلية توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الأربعاء-آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها،خلال اجتماع ترأسه، باعتباره رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة- حسب ماذكرته المنصات الاعلامية للحكومة.
التأم الاجتماع في مكتب “الثني” بديوان الحكومة مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة، بحضور وزير الاقتصاد عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة عاصم ارجيعة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
وتناول المجتمعون آليات توحيد المؤسسة الليبية للإستثمار وإنهاء الانقسام ، بما يكفل المحافظة على أموالها “التي تعد ذخراً لأموال الأجيال القادمة”، مستعرضين المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد “الثني” على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.
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