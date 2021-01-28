اقتصاد

“الثني” يبحث آلية توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الأربعاء-آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها،خلال اجتماع ترأسه، باعتباره رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة- حسب ماذكرته المنصات الاعلامية للحكومة.

التأم الاجتماع في مكتب “الثني” بديوان الحكومة مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة، بحضور وزير الاقتصاد عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة عاصم ارجيعة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وتناول المجتمعون آليات توحيد المؤسسة الليبية للإستثمار وإنهاء الانقسام ، بما يكفل المحافظة على أموالها “التي  تعد ذخراً لأموال الأجيال القادمة”، مستعرضين المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد “الثني” على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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