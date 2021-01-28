رعاية “مؤسسة النفط” لمواهب المشاريع الصغرى والمتوسطة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” -الأربعاء-داخل مقر المؤسسة في طرابلس، مع لفيف من النخب العلمية الليبية المهتمة بالمتفوقين والمواهب ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة-حسب ما ذكره موقع المؤسسة- بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبد الدائم”.

تمحور اللقاء على استعراض تجارب التعاون بين المؤسسة والجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، التي تمثلت في دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين والمواهب في أكثر من مناسبة والاستثمار في قدراتهم والاهتمام بهم واستيعابهم.

وقالت المؤسسة في منشور لها إن هذا التعاون “سيعود بالنفع على الدولة الليبية من كافة النواحي وفي كافة التخصصات، حيث تعاني الدولة الليبية من تسرب القدرات والكفاءات للخارج بعد أن صرفت الدولة عليهم الأموال الطائلة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال التنمية المستدامة، مساهمة منها في النهوض بالمشاريع التنموية المكانية في مختلفة المناطق الليبية.

وقال “صنع الله” في هذا الصدد “إن المشاريع الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغرى هي الداعم المهم للاقتصاد الوطني ويخلق الاهتمام بها فرص عمل كبيرة خارج القطاع العام المنهك بتكدس البطالة المقنعة غير المنتجة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية