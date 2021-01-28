النفط يهبط بفعل مخاوف انخفاض الطلب عليه

أخبار ليبيا24

هبطت أسعار النفط في التعاملات الصباحية في آسيا، اليوم الخميس، على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل تعزز الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب على الوقود بسبب قيود السفر وتأخيرات في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس المقبل بنسبة 0.19 بالمئة لتتداول عند مستويات 52.55 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.65 دولارًا للبرميل، وذلك أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.85 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 55.45 دولار للبرميل، بعد أن بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.81 دولارًا للبرميل.