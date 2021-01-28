تعيين وكيل مؤقت لهيئة الرقابة الإدارية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية يوم الأمس عن مراسم تسليم وكيل وزارة الهيئة خالد ضو لمهام عمله وذلك بقرار النائب الأول بالبرلمان “فوزي النوير” .

ووفقاً للهيئة فقرار النائب الأول بمجلس النواب ينص على تكليف “خالد ضو” كوكيل مؤقت لهيئة الرقابة الإدارية .

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