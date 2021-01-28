اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (28-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 28 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفعاً لسعر الدولار الامريكي، فيما شهد سعر اليورو و الجنية الاسترليني انخفاضا نسبياً مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 28 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.469 د.ل
|4.4801 د.ل
|4.4578 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4066 د.ل
|5.4201 د.ل
|5.393 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1113 د.ل
|6.1266 د.ل
|6.096 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4821 د.ل
|3.4908 د.ل
|3.4734 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4089 د.ل
|3.4175 د.ل
|3.4004 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0264 د.ل
|5.039 د.ل
|5.0138 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5335 د.ل
|0.5348 د.ل
|0.5321 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5148 د.ل
|0.5161 د.ل
|0.5135 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7269 د.ل
|0.7287 د.ل
|0.7251 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.29 د.ل
|4.3 د.ل
|4.28 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1914 د.ل
|1.1944 د.ل
|1.1884 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2167 د.ل
|1.2198 د.ل
|1.2137 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6539 د.ل
|1.6581 د.ل
|1.6498 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.336 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4981 د.ل
|0.4994 د.ل
|0.4969 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.59 د.ل
|0.59 د.ل
|0.59 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6029 د.ل
|0.6044 د.ل
|0.6013 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6895 د.ل
|0.6913 د.ل
|0.6878 د.ل
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