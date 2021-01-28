اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (28-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 28 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفعاً لسعر الدولار الامريكي، فيما شهد سعر اليورو و الجنية الاسترليني انخفاضا نسبياً مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 28 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.469 د‫.‬ل 4.4801 د‫.‬ل 4.4578 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4066 د‫.‬ل 5.4201 د‫.‬ل 5.393 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1113 د‫.‬ل 6.1266 د‫.‬ل 6.096 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.4821 د‫.‬ل 3.4908 د‫.‬ل 3.4734 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4089 د‫.‬ل 3.4175 د‫.‬ل 3.4004 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0264 د‫.‬ل 5.039 د‫.‬ل 5.0138 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5335 د‫.‬ل 0.5348 د‫.‬ل 0.5321 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5148 د‫.‬ل 0.5161 د‫.‬ل 0.5135 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7269 د‫.‬ل 0.7287 د‫.‬ل 0.7251 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.29 د‫.‬ل 4.3 د‫.‬ل 4.28 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1914 د‫.‬ل 1.1944 د‫.‬ل 1.1884 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2167 د‫.‬ل 1.2198 د‫.‬ل 1.2137 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6539 د‫.‬ل 1.6581 د‫.‬ل 1.6498 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4981 د‫.‬ل 0.4994 د‫.‬ل 0.4969 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.59 د‫.‬ل 0.59 د‫.‬ل 0.59 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6029 د‫.‬ل 0.6044 د‫.‬ل 0.6013 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6895 د‫.‬ل 0.6913 د‫.‬ل 0.6878 د‫.‬ل

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