شركة زويتينة للنفط تستعرض أوضاع الآبار التابعة لها

قامت إدارة التخطيط الهندسي بشركة الزويتينة للنفط خلال اجتماع عقده مسؤوليها بتقديم عرض مرئى لحقل 103 هـ وهذا من خلال المتابعة المستمرة لحقول الشركة والسعى لزيادة معدلات الانتاج وتحسين معامل الاستخلاص لمكامن الشركة.

كما تم استعراض سلوك الآبار المنتجة والحاقنة للمياه وامكانية تحسينها وكذلك خطط التقليل من انتاج المياه المصاحبة مع زيادة معدلات انتاج النفط لهذه الآبار وكذلك تاثيرات الاقفالات القسرية للحقل و سلوك ونتائج الابار التي تم حفرها حديثاَ و أوصت بها الدراسة المكمنية التى انجزت موخراً ومعدل الزيادة في النفط من هذه الآبار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية